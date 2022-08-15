Понедельник, 15 Августа 2022 17:27

АрмИнфо. Спасатели извлекли из-под завалов обвалившегося торгового центра "Сурмалу" выжившую женщину. Она госпитализирована.

Более того, в МЧС Армении обновили списки лиц, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в ТЦ. Среди числящихся пропавшим гражданин Ирана.

1. Арам Айрапетян, 1981 г.р.

2. Марат Шахбазян

3. Сирарпи Хачатрян

4. Мариам Хачатрян

5. Арут Гаракян

6. Гагик Карапетян

7. Артавазд Айрапетян

8. Эрна Григорян, 1980 г.р.

9. Грачья Саркисян, 1976 г.р.

10. Вачаган Егоян, 2000 г.р.

11. Ваник Амирханян

12. Ксения Бадалян, 1981 г.р.

13. Арам Арутюнян

14. Давид Мхитарян

15. Ваник Карапетян

16. Нарине Карапетян

17. Валод Карапетян

18. Мехри Тарери (гражданин Ирана)

Сегодня же, глава МЧС РА Армен Пампухчян в беседе с журналистами исключил, что это мог быть теракт.

По его словам, кадры взрыва свидетельствуют, что ни о каком теракте не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, и лишь после этого произошел взрыв.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 7 человек, еще 61 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).