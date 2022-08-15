Понедельник, 15 Августа 2022 17:25

АрмИнфо. По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

Он отметил, что расследованием уголовного дела займется Служба национальной безопасности республики. Абрамян напомнил, что накануне, 14 августа, в Национальный центр кризисного управления МЧС РА поступила информация о наличии взрывных устройств на всех станциях метро, важных военных и гражданских объектах, торговых центрах, зоопарке, церкви Св. Григора Лусаворича. В результате проведенных исследований было установлено, что эти сообщения оказались ложными.

В связи с указанным инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам статьи 314 УК РА (Распространение заведомо ложных сведений о терроризме). Следствие по поручению генеральной прокуратуры передано в Службу национальной безопасности. В СНБ также будут переданы дела, возбужденные в связи с ранее поступившими "сообщениями" аналогичного характера.

<Прокуратура в пределах своей компетенции проявит последовательность в выявлении причин этих участившихся в последнее время ложных сообщений для дачи им соответствующих правовых оценок и привлечения к ответственности лиц, распространяющих эти сведения. В ближайшее время Генеральная прокуратура представит информацию о результатах уголовного производства по всем этим делам>, - говорится в сообщении Абрамяна.

Напомним, что накануне сразу после взрыва в торговом центре <Сурмалу> поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах на ряде стратегически важных объектах страны, в том числе, ан всех станциях Ереванского метро. В результате проведенных обследований выяснилось, что эти сигналы оказались ложными.