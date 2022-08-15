Понедельник, 15 Августа 2022 17:23

АрмИнфо. На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> как удовлетворительное.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она отметила, что скоро из медицинских учреждений будет выписана очередная группа пострадавших.

<Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Терпения всем нам. Благодарю всех врачей, спасателей и наших волонтеров, которые, объединив усилия, стараются сделать все возможное и невозможное для спасения жизней и скорейшего выявления пропавших без вести>, - написала министр.

Ранее сообщалось, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ <Сурмалу> прогремел взрыв, в результате которого погибли шестеро граждан, 15 считаются пропавшими без вести, свыше 60 человек обратились за медпомощью. По предварительным данным, взрыв стал результатом воспламенения на складе пиротехники.