Понедельник, 15 Августа 2022 13:30

АрмИнфо.СНБ Армении выступила с заявлением, в котором призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации и комментариев относительно угроз террористических актов на территории Республики Армения.

В заявлении также звучит призыв пользоваться исключительно официальной информацией во избежание создания необоснованной паники среди населения.

"СНБ Республики Армения полностью контролирует ситуацию с безопасностью в Республике, в рамках возложенных на нее законодательством полномочий", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что накануне, после взрыва в ТЦ "Сурмалу", стали поступать сообщения о заложенных бомбах в метро и других зданиях стратегического значения. Позже, ни один из сигналов не подтвердился. Всё вышесказанное стало создавать панику среди населения.