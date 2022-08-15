Понедельник, 15 Августа 2022 11:23

АрмИнфо.МИД Греции выразил соболезнования Еревану, в связи с взрывом в торговом центре "Сурмалу". "Выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с последствиями разрушительного взрыва в Ереване, в результате которого погиб, по меньшей мере, один человек.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, народу и правительству Армении и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и успехов усилиям спасательных отрядов", - говорилось в Твиттере внешнеполитического ведомства Греции.

Свои соболезнования выразило и посольство Беларуси в Армении: "С глубокой скорбью восприняли известие о человеческих жертвах в результате взрыва на территории торгового центра "Сурмалу". Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших. Желаем выздоровления пострадавшим и скорейшего возвращения к своим семьям".

Слова поддержки выразил и бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот. "Мы хотели бы вспоминать Армению, ее красоты, ее радости и ее гостеприимство через более легкие темы, но сегодня у меня грустные мысли о Ереване, омраченные страшным взрывом. Я выражаю все свои соболезнования моим друзьям в Армении", - написал Лакот в своем Фейсбук.

Свои соболезнования и слова поддержки выразил посол Израиля в РА Йоэль Лион.

Ранее, свои соболезнования выразили МИД России и посольство РФ в РА.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 6 человек, еще 60 пострадали. По предварительным данным, число раненых составляет более 60 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).