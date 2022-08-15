Понедельник, 15 Августа 2022 11:22

АрмИнфо. МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Об этом 15 августа в беседе с журналистами заявил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

По его словам, пожар в торговом центре потушен, но время от времени вспыхивают небольшие очаги. Глава МЧС РА добавил, что подавляющая часть веществ взорвалась, но предполагается, что не все.

"На складе было также много пластика, он постоянно горит. Это может продлиться несколько дней, мы к этому готовы. Небольшие пожары вспыхивают только на территории склада, остальное потушено", - сказал Памбухчян.

Вместе с тем он проинформировал, что в результате поисковых работ обнаружены 15 граждан, в том числе и 5 тел, поиски 18 человек продолжаются.

"На данный момент лечение получают 23 гражданина. На месте работают около 70 спасателей. Семь спасателей получили различные травмы, 2 из них госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте", - сказал он, добавив, что накануне в поисковых работах было задействовано 350 пажарных-спасателя.

Памбухчян добавил, что в работах задействованы и спасатели армяно-российского Гуманитарного центра, в содействии коллег из других стран нужды нет.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 6 человек, еще 60 пострадали. По предварительным данным, число раненых составляет более 60 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия)