Понедельник, 15 Августа 2022 10:51

АрмИнфо. В Национальный центр кризисного управления 14 августа в 13:23 поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" города Ереван произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательный, кинологический, медицинский отделы Центра реализации аварийно-спасательных работ специального назначения ДПС, Дежурные группы отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ, дежурный психолог отдела психологического обеспечения и автомобиль службы по охране газа и угля.

Затем, был объявлен третий уровень сложности и на место происшествия выехали еще четыре боевых расчета пожарно-спасательных отрядов.

На помощь к месту происшествия выдвинулись еще 11 боевых единиц пожарно- спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

"Установлено, что произошел взрыв с возгоранием и обрушением. Трехэтажное здание частично обрушилось, руины занимают площадь 8000-9000 квадратных метров.

Работы по тушению пожара велись на шести объектах. Пострадавшие в результате врыва были доставлены в больницы МЦ"Армения", "Шенгавит", "Сурб Астватмайр", "Эребуни", "Измирлян" и больничный комплекс №1 "Гераци".

Усиленная служба осуществляется в подразделениях ИУ города Еревана и близлежащих областей. В тушении пожара участвовало 350 спасателей.

По состоянию на 23:00 28 граждан выписаны, 28 находятся на стационарном лечении.

Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших, пять тел и 21 автомобиль. Продолжаются пожарно-поисковые работы. В работах участвуют около 150 волонтеров", -говорится в сообщении МЧС за 09:25 утра 15 августа.

В МЧС Армении также представили список граждан, которые считаются пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Список составлен по итогам звонков граждан на горячую линию МЧС "911".

Представляем список ниже:

1. Айрапетян Арамович, 1981 г.р.

2. Вардан Кочарян, 1960 г.р.

3. Марат Шахбазян

4. Сирарпи Хачатрян

5. Мариам Хачатрян

6. Арут Гаракян

7. Гагик Карапетян

8. Артавазд Айрапетян

9. Гаяне Аветисян 1965 г.р.

10. Григорян Эрна Михайловна, 1980 г.р.

11. Саркисян Грачья, 1976 г.р.

12. Вачаган Егоян, 2000 г.р.

13. Ваник Амирханян

14. Джемма Назарян, 1960 г.р.

15. Анаит Халатян

16. Ксения Бадалян, 1981 г.р.

17. Анна Татинян

18. Светлана Татинян

19: Андраник Галоян

20. Армен Торосян

21. Анаит Ерванди

22. Арам Арутюнян

23. Марат Шахбазян

24. Карен Шахбазян

25. Офелия Мкртумян

Все у кого есть информация о пропавших гражданах, могут позвонить на горячую линию "911".

СМИ сообщают, что из под завалов извлекли тело шестого погибшего. По предварительным данным взорвался отдел пиротехники.