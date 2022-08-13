Суббота, 13 Августа 2022 13:29

АрмИнфо. Скончался бывший депутат Национального Собрания Армении, генерал-майор, участник первой Карабахской войны Сейран Сароян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Родился Сейран Сароян 3 сентября 1967 года в селе Айкашен Эчмиадзинского района. С 1985 года он проходил службу в Советской Армии. Во время карабахской войны создал добровольческий отряд, принимавший участие в обороне границ Армении и в военных действиях в Карабахе.

Прошел путь от командира полка до командующего корпусом. Награжден многочисленными наградами и медалями. 12 мая 2007 года был избран депутатом Национального собрания. В 2018 году вышел из рядов ранее правящей в Армении Республиканской партии и ушел из политики.

В последние годы поступали сообщения об ухудшении состояния здоровья Сарояна, он проходил лечение как в республике, так и за рубежом