Arminfo.info




ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательстваГенпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгамиВпервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценойМохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоитПрогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоровСМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны
По делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей ИджеванаПо делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана
Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шагиЧавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
Иран назначил Генконсула в Сюникской области АрменииИран назначил Генконсула в Сюникской области Армении
Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и АлиевымПолитолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
Эксперт: Баку готовился к Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятсяПрогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
Смена маршрута коридора - ощутимый шаг Баку в направлении деарменизации АрцахаСмена маршрута коридора - ощутимый шаг Баку в направлении деарменизации Арцаха
На улучшение материального положения участников 44-дневной войны будет выделено около $1 млн.На улучшение материального положения участников 44-дневной войны будет выделено около $1 млн.
Расходы на услуги личного помощника для лиц с инвалидностью покроет госбюджетРасходы на услуги личного помощника для лиц с инвалидностью покроет госбюджет
МККК: В связи с 44-дневной войной 303 человека из Армении считаются пропавшими без вестиМККК: В связи с 44-дневной войной 303 человека из Армении считаются пропавшими без вести
Глава МИД Арцаха: Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия и профессионализмаГлава МИД Арцаха: Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия и профессионализма
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Суд освободил Агвана Овсепяна под залог в $200 тыс. и подписку о невыездеСуд освободил Агвана Овсепяна под залог в $200 тыс. и подписку о невыезде
В Дилижане строится всесезонный скалолазный комплекс и семейное кафе RockВ Дилижане строится всесезонный скалолазный комплекс и семейное кафе Rock
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Армения меняет правила медицинского освидетельствования на состояние опьяненияАрмения меняет правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения
В МИД России назвали необоснованным критику в адрес российских миротворцев на фоне последнего обострения в АрцахеВ МИД России назвали необоснованным критику в адрес российских миротворцев на фоне последнего обострения в Арцахе
Оппозиционер: правительство Арцаха не проявляет никаких признаков работы с людьми на местахОппозиционер: правительство Арцаха не проявляет никаких признаков работы с людьми на местах
АО Арцаха: За минувшую ночь существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксированоАО Арцаха: За минувшую ночь существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано
Президент ИРИ: . Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на КавказеПрезидент ИРИ: . Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РАМинобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА
Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РАРодители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА
Совбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцевСовбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев
Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизацииАраик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации
На Армению вновь надвигается жараНа Армению вновь надвигается жара
Эрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против АрцахаЭрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против Арцаха
АО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильнаяАО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильная
В Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки АрцахаВ Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха
Блок Блок "Айастан ": Ни один пункт трехстороннего заявления не предусматривает сдачу населенных пунктов с целью строительства дорог
В Баку заговорили об альтернативной дороге, которая свяжет Нахиджеван с остальной частью АзербайджанаВ Баку заговорили об альтернативной дороге, которая свяжет Нахиджеван с остальной частью Азербайджана
Армения подтвердила позицию по поддержке принципа <Один Китай>Армения подтвердила позицию по поддержке принципа <Один Китай>
4 248 945 драм компании «КайлТек». Бенефициаром «Силы одного драма» за август является «Реабилитационный город героев» - центр психологической реабилитации.4 248 945 драм компании «КайлТек». Бенефициаром «Силы одного драма» за август является «Реабилитационный город героев» - центр психологической реабилитации.
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4
Мужская сборная Армении завоевала серебряные награды Всемирной шахматной олимпиадыМужская сборная Армении завоевала серебряные награды Всемирной шахматной олимпиады
Экс-омбудсмен: Граждане РА не давали армянским властям мандат на сдачу Бердзора и АхавноЭкс-омбудсмен: Граждане РА не давали армянским властям мандат на сдачу Бердзора и Ахавно
Партия Партия "Справедливость" приветствует инициативу о создании движения в защиту Арцаха
Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятсяПрогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятся
Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг АрменииПравозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении
Новый мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам из многих стран.Новый мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам из многих стран.
Раффи Ованнисян призывает главу МИД и секретаря Совета безопасности Армении подать в отставкуРаффи Ованнисян призывает главу МИД и секретаря Совета безопасности Армении подать в отставку
Генсек ОБСЕ назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно- азербайджанских отношенийГенсек ОБСЕ назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно- азербайджанских отношений
Двое военнослужащих АО Арцаха получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасностиДвое военнослужащих АО Арцаха получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасности
Мужская сборная Армении в шаге от победы на Всемирной шахматной ОлимпиадеМужская сборная Армении в шаге от победы на Всемирной шахматной Олимпиаде
ANCA: Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - нарушение Римского статута Международного уголовного судаANCA: Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - нарушение Римского статута Международного уголовного суда
В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечетьВ Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть
В Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армииВ Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армии
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленныхПосол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства АрменииРодственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционеромПосольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоитПрогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и АлиевымПолитолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
Эксперт: Баку готовился к Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятсяПрогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
Читать больше
Комментируемые
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500