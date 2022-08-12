Пятница, 12 Августа 2022 18:37

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства, по фактам которых инициированы два отдельных уголовных производства.

Так, согласно Генпрокуратуре РА, при активном сотрудничестве С СНБ Армении в результате предпринятых мер были получены фактические данные о случаях перехода на сторону врага, а также государственной измены, проявленной в виде шпионажа.

<В следственный департамент СНБ РА 10 августа 2022 года поступило сообщение о государственной измене, совершенной гражданином Армении

В. К., а также случаях шпионажа со стороны иностранного гражданина.

В частности, по имеющимся фактическим данным, гражданин Армении В.

К., завербованный в 2017 г. спецслужбами иностранного государства, для осуществления враждебной деятельности оказал им иные виды помощи, по собственной инициативе установил связь с сотрудниками посольства Азербайджана в Грузии, а после 7 июня 2022 года, выехав из Республики Армения через КПП <Баграташен>, 7 августа в видеообращении к президенту Азербайджана заявил, что отказывается от гражданства Армении и хочет получить гражданство Азербайджана. Таким образом была совершена государственная измена, которая выразилась в переходе на сторону врага, шпионаже, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности РА>, - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, добавили в ведомстве, в следственный департамент СНБ Армении 10 августа 2022 года поступило сообщение о государственной измене, совершенной гражданином Армении И.В., а также случаях шпионажа со стороны иностранного гражданина.

В частности, по имеющимся фактическим данным, гражданин РА И. В., проживая в турецком городе Стамбул и завербованный спецслужбами иностранных государств, в течение 2022 г. в публикациях в социальной сети Facebook открыто выступал с антиармянскими заявлениями, в которых хвалил азербайджанские власти, проводимую ими политику. Он также критиковал действия ВС Армении во время арцахско-азербайджанской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, а также, обратившись к президенту Азербайджана, попросил последнего предоставить ему гражданство Азербайджана и возможность жить и работать в городе Степанакерте, под юрисдикцией Азербайджана.

<Таким образом была совершена государственная измена, которая выразилась в переходе на сторону врага, шпионаже, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности РА. По данным фактам инициированы два отдельных уголовных производства по части 1 статьи 418 и части 1 статьи 424 УК Армении>, резюмировали в Генпрокуратуре РА.