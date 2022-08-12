Пятница, 12 Августа 2022 18:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Мартиросяна полностью, жилые дома 2, 14 на улице Асратяна, абоненты-жильцы улицы Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 1, 2, 5, 7 на переходе Атояна; собственные дома 45-70 на улице Атояна;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, 3, 5/4 на пр. Маштоца, 2-10 на улице Пароняна, собственные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14 на улице Г.Нжде, жилые дома 1, 2, 3, 4, 26 на улице Манташяна, собственные дома на улицах Норагавита 1, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы и на 2-ом переулке 9-ой улицы Норагавита; жилые дома 1, 4/1, 22 на улице Ерзнкяна, 8, 22 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-81 на улице Ерзнкяна, 14-31 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, 9-192/2 на улице Верин Антараин, 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, 52/20 на улице Ахбюра Сероба, 22 на улице Г.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-125 на улице Антараин, 1-186/3 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Сараландж, Варденис, Айк, Лусагюх; частично город Апаран;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Овташат, Азаташен и Геханист;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

10:00-16:00 частично села Аралез и Зангакатун;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։30-16։30 село Какавадзор, завод “Еркатбетоне Конструкцианер”, ООО “Минга”;

11:00-16:30 село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты-жильцы города Бюрегаван; кварталы ‘Коюхи”, “Мано” в селе Нор Гехи; санаторий Железной Дороги, ООО ‘Эй-Эл-Ти”, ООО “Арзни Груп”, “Лусима”, ‘Вьяк”, “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспрес”, “Нарек 95”, ЧП “К.Погосян”; “А.Агаронян”, собственники “М.Арутюнян”, “А.Оавннисян”, “В.Акобян”, “В.Манукян”, “Нарек Аракелян” ”, зона отдыха ЗАО “Еркрабан”;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-14:00 9-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 тепличное хозяйство, расположенное в конце Ереванского шоссе, ООО “АртГаз”, ресторанный комплекс “Парвана”, здание военной полиции, расположенное в начале улицы М.Хоренаци, прилегающий поселок и обьекты; тепличное хозяйство, расположенное в начале шоссе Мармашен, в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Айкадзор, Джрапи, Харьков, Баграван, Нор Артик в Анийском регионе; Ахурянское водохранилище;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Гюлагарак и Гаргар;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Тех;

10:00-14:00 села Цгук, Сарнакунк, Спандарян и прилегающие территории;

13:00-16:30 частично село Тех.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4/2, 6, 6/1, 10, 10/1 на улице Молдовакан, 11/2 на улице Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

10:00-17:00 жилые дома на улицах 6, 7 в кв. “Силикян”, жилые дома 2, 4, 6 на улице Лукашина, абоненты-жильцы улицы Чухаджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на переходе Атояна; жилые дома 76, 78 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 АТС, жилые дома 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, собственные дома 5, 6, 7, 12, 13, 15на улицах Н.Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/2, 21/3, 23, 23/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 35/44, 61/9, 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 14-28 на улице Пароняна, 31, 33, 37 на улице С.Ереванци, собственный дом 72 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Зангакатун;

10:00-16:00 частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00 частично улицы Г.Зирояна, Ереванян, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

14:00-15:00 улица Шаумяна поностью; частично улицы Камо, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-15:00 северная часть города Артик; газозаправочная станция, прилегающая к шоссе Манташ, и прилегающие территории;

10:00-17:00 квартал “Нор” села Баграван в Анийском регионе; южная часть села Гоговит в Ашоцком регионе; села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Дзорашен и Сарапат;

в Тавушской области:

10:00-12:00 села Агардзин, Техут, ресторанный комплекс “Р.Надирян”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Дилижанском регионе;

10:00-13:00 села Вазашен, Айгеовит, Каян-аван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском реионе.