Пятница, 12 Августа 2022 15:12

АрмИнфо. Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами. Это происходит за счет средств столичного муниципалитета. Всего издано 262 наименования книг общим тиражом в 7400 штук, говорится в сообщении мэрии Еревана.

<За последние десять лет в наших библиотеках не было приобретено ни одной новой книги. С пополнением книг, я думаю, библиотечная жизнь оживится. Это первый шаг. В ближайшее время нас ждут новые изменения в библиотечном секторе. Нам нужно изменить среду, чтобы наши дети и взрослые стремились в библиотеки>, - подчеркнул столичный градоначальник Грачья Саркисян.

Новые книги изданы в ереванских издательствах, от иллюстраций до печати. Мэр Еревана вместе с первым заместителем мэра Левоном

Ованесяном посетили издательства, ознакомились с процессом печатания и переданной в библиотеки литературой. <В этом году на приобретение новых книг для 19 муниципальных библиотек было выделено около 20 млн драмов. Считаю, что эту программу следует продолжить. В следующем году также выделим средства", - сказал Левон Ованнисян.

Источник отмечает, что книги отобраны с учетом потребностей читателей

- от армянских и зарубежных классиков до школьной программы и современной литературы. <Любовь к книгам нужно прививать с детства. Маленьких читателей привлекают новые, красочные и интерактивные книги. К сожалению, в библиотеках их немного. Муниципалитет видит здесь решение проблемы не только в пополнении библиотек. Мы будем работать над тем, чтобы и детские сады были обеспечены учебной литературой. Таким образом, мы решим несколько задач, во- первых, обучим наших читателей, и заодно поддержим издательства", - сказал мэр.

В ближайшее время книголюбов ждет ряд новых интересных проектов и издание новых книг. Власти города, наряду с пополнением книжного фонда, планирует программу модернизации библиотек, которые станут информационными и культурными центрами. <У нас уже есть разработанная стратегия, согласно которой мы будем двигаться вперед и обновлять книжный фонд, мебель и оборудование наших общинных библиотек, превращая их в современные центры, в которых молодежь сможет проводить время>, - сказал Левон Ованнисян.

Городские библиотеки являются уникальной частью культурной жизни Еревана. С внедрением современных технологий муниципалитет намерен увеличить поток посетителей в общественные библиотеки, говорится в сообщении