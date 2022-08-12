Пятница, 12 Августа 2022 15:11

АрмИнфо. Президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель главы аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшид.

Как сообщает ISNA, Джамшид, в частности написал: "Пашинян в ходе телефонного разговора с Раиси подробно рассказал о недавнем конфликте между Азербайджаном и Арменией.

Президент ИРИ подчеркнул, что полное выполнение соглашения о прекращении огня от ноября 2020 года является единственным способом достижения мира, стабильности и безопасности в Кавказском регионе, и призвал его подписантов выполнить взятые на себя обязательства. Напомнив о древней истории региона, он подчеркнул, что границы Исламской Республики Иран и Республики Армения будут сохранены любой ценой".

Отметим, что телефонный разговор между президентом Ирана и премьер-министром РА состоялся 10 августа. Согласно иранскими СМИ, Раиси заявил, что страна не примет никаких изменений в геополитике региона.

Указав на заявления Верховного лидера Ирана на встрече с лидерами РФ и Турции, Раиси сказал, что Иран не приемлет никаких геополитических изменений в регионе и готов использовать все свои возможности для установления мира и стабильности в Кавказском регионе.