Пятница, 12 Августа 2022 14:10

АрмИнфо.Вопрос Лачинского коридора совершенно не ограничивается вопросом армянской принадлежности находящихся на его территории поселений. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Данный вопрос рассматривается Баку как ключевой фактор покорения Арцаха, решения принадлежности Арцаха и наконец деарменизации Арцаха. Политическая логика всего этого сводится к тому, что Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль. Текстом от 9-го ноября Баку на юридическом уровне признает факт существования абсолютно неподконтрольного себе Лачинского коридора. На этом фоне, Азербайджан пошел другим путем и пытается взять контроль над коридором фактически", - заметил он.

Для этого, согласно Сарояну, азербайджанцы пошли на подкуп военно­политического руководства Арцаха. Путем сохранения действующих ГЭС, домов и иной недвижимости, обещаний многомиллионных инвестиций. Взамен чего действующая арцахская власть выражает интерес как можно скорее перейти на новый маршрут связи с Арменией. Иными словами, этим и другими шагами Баку и стоящим за ним силам удалось достичь фактической готовности Степанакерта пойти на решение, которое наделит его контролем над Лачинским коридором.

Меж тем, по его словам, согласно заявлениям Еревана, армянский участок альтернативы Лачину будет готов в лучшем случае летом 2023-го. А сейчас он представляет собой раздолбанную грунтовую тропу. Данное обстоятельство, по прогнозам аналитика, вынудит арцахцев пользоваться старой дорогой через Лачин. Уже под контролем азербайджанцев, которые первым делом установят там паспортный контроль. Последние не мешая физическому передвижению арцахцев превратят их армянские паспорта в серьезнейшую проблему. В результате чего последним придется признать полномочия Баку.

Аналогичным образом, по прогнозам Сарояна, будут решать вопросы газовых, энергетических, телекоммуникационных маршрутов. Иными словами, их отсутствие вынудит Арцах возвратиться к эксплуатации коммуникаций действующих - лачинских. Что очень скоро станет козырем в руках Баку и позволит ему утверждать, что армяне добровольно согласились на азербайджанский контроль над коридором. А также, что Азербайджан не представляет абсолютно никакой опасности для передвижения арцахцев, соответственно, в "Лачинском коридоре" как таковом нет никакой необходимости.

"Понятно, что азербайджанцы никогда бы не смогли достичь подобных сделок с арцахцами без согласия Москвы. Думаю, что фактическая возможность привода Арцаха под свой контроль явно обошлась Баку недешево. И закрывая глаза на происходящее, РФ во всех случаях обретает выигрыш. Продав лачинский коридор Баку фактически, Москва сохраняет над ним контроль юридический. И в случае чего может потребовать от него возвращения к выполнению Заявления от 9-го ноября. Во всяком случае, так думают в Москве", - подытожил аналитик.