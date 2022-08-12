Пятница, 12 Августа 2022 14:08

АрмИнфо.По мнению Баку, Ереван явно затягивает вывод армянских сил с карабахской территории, а Москва в недостаточной мере принуждает к этому своего стратегического союзника. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

"Последнее обострение в Нагорном Карабахе случилось практически через две недели после первой встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Грузии без посредников. Однако, дипломатия своего продолжения не получила. Причина в том, что Баку категорически не устраивает сохранение политико-управленческой структуры в непризнанной НКР. Там опасаются, что полное восстановление контроля над Нагорным Карабахом может затянуться на годы", - заметил он.

Однако, спешить с выводами о неизбежности новой войны, на взгляд аналитика, не стоит. А статус-кво сложившийся по итогам 44-х дневной войны в Карабахе и в армяно-азербайджанских отношениях по сути никак не изменил многолетнего алгоритма <маятника> - регулярных колебаний между переговорами и нарушениями перемирия. Также по-прежнему неизменны разные представления об урегулировании конфликта. Изменение же баланса сил поменяло стилистику общения Баку и Еревана, но не суть максималистских подходов к урегулированию.

Так или иначе, но многочисленные нарушения режима перемирия, установленного Заявлением от 9-го ноября по Карабаху, сначала на армяно- азербайджанской границе, а потом и в Карабахе переговорам под модерацией Москвы и Брюсселя, по его словам, совершенно не помешали. Как не стали препятствием для обсуждения планов по демаркации границ и подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Иными словами, речь идет о стремлении дополнить дипломатические усилия фактором силы с целью добиться более выгодных условий за столом переговоров. В сентябре 2020-го такое тестирование переросло в масштабное противостояние, радикально изменившее расклад сил в регионе. Однако, так и не изменившее подходов сторон к принципам урегулирования в которых так и не появились поиски уступок и компромиссов", - подчеркнул он. Подобное положение дел Маркедонов объясняет жестким общественным прессингом под которым находятся Ереван и Баку. При этом, и в Ереване, и в Баку существует недовольство российскими миротворцами. В Азербайджане недовольны самим присутствием и влиянием российских военных в регионе, который рассматривается в Баку как часть страны. А в Ереване ждут от все тех же миротворцев большей четкости, последовательности и жесткости.

"Как мы видим, ожидания разные, а вот критике подвергаются одни и те же российские миротворцы. И пространства для маневра в таких условиях почти не остается. В том числе и для, участвующей в специальной военной операции на Украине, России. Хотя бы потому, что еще совсем недавно такого большого влияния внешних факторов на положение дел в Карабахе не наблюдалось", - подытожил Маркедонов.