Пятница, 12 Августа 2022 11:01

АрмИнфо.Спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян в рамках процесса по нормализации провели уже 500 телефонных переговоров и четыре очных встречи. Об этом Сообщают СМИ со ссылкой на газету Hurriyet.

Ранее турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД страны сообщил, что очередная встреча бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча и зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна состоится в сентябре на территории Турции, предположительно в Карсе. Источник телеканала сообщил, что Анкара выступает против проведения армяно-турецких переговоров в третьей стране.

В МИД Армении же заверили, что пока не согласована дата и место очередной встречи.

Отметим, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.