Пятница, 12 Августа 2022 10:48

АрмИнфо.В Доме кино состоялся специальный показ фильма «Сильнее жизни»: в нем приняли участие как герои фильма, так и бенефициары инициативы «Сила одного драма». Фильм создан LC production и рассказывает о раненых военнослужащих и семьях павших военнослужащих после Второй Арцахской войны: их эмоции и желание жить.

По словам продюсера фильма Цовинар Мкртчян, фильм «Сильнее жизни» рассказывает о людях, потерявших на войне самое ценное. «Но, несмотря на это, большинство из них борются, действуют, меняются, живут, а если они могут, то мы, как минимум, обязаны. Этот фильм о возможности жить в то время, когда жизнь кажется невозможной и бессмысленной. Автор идеи фильма Шушан Рафаелян заразила нас своей очередной прекрасной идеей, в основе которой любовь, высокая социальная ответственность и огромное желание делать полезное», — говорит Цовинар Мкртчян.

Фильм стал реальностью при финансовой поддержке компании Idram.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Idram Татевик Вардеванян, важность фильма заключается в том, что он показывает послевоенную жизнь не в тех красках, в которых видит большинство из нас: темных, сгущенных, часто даже бесцветных, а силу, которую герои нашли в себе, чтобы восстановиться самим, а также помочь обществу. Вот почему мы решили поддержать фильм. Напомню, что программа «Сила одного драма» — это также о коллективной силе всех нас, когда Idram и IDBank, благодаря нам, перечисляют один драм на различные инициативы при оплате через систему Idram. Общая сумма, которую компании выделили фондам, осуществляющим жизненно важную деятельность в нашей стране, составляет более 90 млн драмов», - сказала Татевик Вардеванян.

IDBank и Idram жертвуют один драм инициативе «Сила одного драма» каждый раз, когда вы совершаете платеж через платформы компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 10500 торговых точках, в более чем 900 интернет-магазинах, а также за 400+ услуг, доступных в системе.