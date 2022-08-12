Пятница, 12 Августа 2022 10:47

АрмИнфо. Двое жителей Иджевана задержаны по подозрению в похищении отца Хачатура Кокобеляна - председателя партии <Свободные демократы>, 83-летнего жителя Тавушской области Гриши Кокобеляна, сообщает пресс- служба Полиции РА.

Согласно источнику, благодаря мероприятиям, осуществленным сотрудниками Главного управления уголовной полиции, выяснилось, что Гриша Кокобелян, считающийся пропавшим без вести 27 июля, на самом деле был похищен. <Неизвестное лицо связалось с родственниками Гриши Кокобеляна и потребовал деньги в обмен на его возвращение целым и невредимым. Гриша Кокобелян был освобожден 2 августа после получения определенной суммы денег>, - говорится в заявлении.

Было установлено, что преступление организовали и совершили жители Иджевана - 37- летний Сурен М. и 25-летний Армен К. Они были обнаружены сотрудниками полиции 11 августа, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. <В связи с инцидентом инициировано уголовное производство. Обстоятельства выясняются. К подробностям обратимся в ближайшее время>, - сообщает полиция.

Ранее председатель партии <Свободные демократы> Хачатур Кокобелян сообщил на своей странице в Facebook, что по делу о похищении его отца арестованы член Верховного Совета АРФД, бывший депутат Национального собрания Сурен Манукян и еще двое. По словам Кокобеляна, за рубежом по тому же делу задержаны еще двое.

Напомним, что 27 июля в Иджеванское отделение полиции поступило сообщение о том, что исчез 83-летний житель села Ачаджур Тавушской области Гриша Кокобелян. С того дня велись поисковые работы. По факту исчезновения гражданина было возбуждено уголовное производство.