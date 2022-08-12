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АрмИнфо. Двое жителей Иджевана задержаны по подозрению в похищении отца Хачатура Кокобеляна - председателя партии <Свободные демократы>, 83-летнего жителя Тавушской области Гриши Кокобеляна, сообщает пресс- служба Полиции РА.
Согласно источнику, благодаря мероприятиям, осуществленным сотрудниками Главного управления уголовной полиции, выяснилось, что Гриша Кокобелян, считающийся пропавшим без вести 27 июля, на самом деле был похищен. <Неизвестное лицо связалось с родственниками Гриши Кокобеляна и потребовал деньги в обмен на его возвращение целым и невредимым. Гриша Кокобелян был освобожден 2 августа после получения определенной суммы денег>, - говорится в заявлении.
Было установлено, что преступление организовали и совершили жители Иджевана - 37- летний Сурен М. и 25-летний Армен К. Они были обнаружены сотрудниками полиции 11 августа, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. <В связи с инцидентом инициировано уголовное производство. Обстоятельства выясняются. К подробностям обратимся в ближайшее время>, - сообщает полиция.
Ранее председатель партии <Свободные демократы> Хачатур Кокобелян сообщил на своей странице в Facebook, что по делу о похищении его отца арестованы член Верховного Совета АРФД, бывший депутат Национального собрания Сурен Манукян и еще двое. По словам Кокобеляна, за рубежом по тому же делу задержаны еще двое.
Напомним, что 27 июля в Иджеванское отделение полиции поступило сообщение о том, что исчез 83-летний житель села Ачаджур Тавушской области Гриша Кокобелян. С того дня велись поисковые работы. По факту исчезновения гражданина было возбуждено уголовное производство.
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|Президент ИРИ: . Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА
|Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА
|Совбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев
|Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации
|На Армению вновь надвигается жара
|Эрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против Арцаха
|АО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильная
|В Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха
|Блок "Айастан ": Ни один пункт трехстороннего заявления не предусматривает сдачу населенных пунктов с целью строительства дорог
|В Баку заговорили об альтернативной дороге, которая свяжет Нахиджеван с остальной частью Азербайджана
|Армения подтвердила позицию по поддержке принципа <Один Китай>
|4 248 945 драм компании «КайлТек». Бенефициаром «Силы одного драма» за август является «Реабилитационный город героев» - центр психологической реабилитации.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4
|Мужская сборная Армении завоевала серебряные награды Всемирной шахматной олимпиады
|Экс-омбудсмен: Граждане РА не давали армянским властям мандат на сдачу Бердзора и Ахавно
|Партия "Справедливость" приветствует инициативу о создании движения в защиту Арцаха
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятся
|Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении
|Новый мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам из многих стран.
|Раффи Ованнисян призывает главу МИД и секретаря Совета безопасности Армении подать в отставку
|Генсек ОБСЕ назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Двое военнослужащих АО Арцаха получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасности
|Мужская сборная Армении в шаге от победы на Всемирной шахматной Олимпиаде
|ANCA: Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - нарушение Римского статута Международного уголовного суда
|В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть
|В Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армии
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
|Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
|Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|В Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Погрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-Агарак
|Пекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Читать больше
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
|Смена маршрута коридора - ощутимый шаг Баку в направлении деарменизации Арцаха
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