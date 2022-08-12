Пятница, 12 Августа 2022 10:44

АрмИнфо. Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот процесс продолжается по координации с Азербайджаном. В Армении это вызывает некоторую обеспокоенность, но мы - демократичная страна. Каким бы двусторонним не был процесс нормализации, нужно, чтобы мы все предприняли шаги для стабильности на всем Южном Кавказе", - отметил он, передает АПА.

Чавушоглу призвал Армению "не уклоняться, быть искренней в этом вопросе": "Мы искренны, видим, что и Азербайджан искренен".

Примечательно, что накануне ряд СМИ сообщали, что следующая встреча

спецпредставителей МИД РА и Турции может состояться в сентябре.

На это в МИД Армении заявили, что договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет.

Однако, после этого, турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в МИД Турции стали сообщать, что очередная пятая по счету встреча по нормализации отношений между Арменией и Турцией планируется провести в приграничном с РА городе Карс.