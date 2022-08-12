Пятница, 12 Августа 2022 10:43

АрмИнфо. Иран назначил Генерального консула в Сюникской области Армении. Им стал Абедин Варамин. Об этом "Арменпрессу" сообщили в посольстве Ирана в Армении.

В конце декабря 2021 года правительство Ирана приняло решение об открытии генерального консульства в армянском городе Капане - административном центре Сюникской области, граничащей с Ираном и Азербайджаном.