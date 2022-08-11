Четверг, 11 Августа 2022 19:14

АрмИнфо. Вокруг Арцаха и Армении сегодня сталкиваются два противоположных подхода. Это позиция США и ЕС, согласно которой Азербайджану следует прекратить атаки на арцахцев и позиция руководств Армении, Азербайджана и России, суть которой сводится к сохранению текущего статус-кво. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Армянской конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Понятно, что тезис о присутствии руководства Армении во второй группе звучит непривычно, но суть реалий от этого, к сожалению, не меняется. Надеюсь, что со временем все же преобладает первый подход, хотя на пути его реализации нас ожидают большие трудности и проблемы. Последние обусловлены крепостью позиций Никола Пашиняна внутри страны, что в свою очередь обусловлено соответствующими убеждениями не самой грамотной части армянского общества", - заметил он.

На этом фоне, Гукасян считает большой проблемой слом заблуждений, все еще бытующих у части армянского общества в отношении Пашиняна. Лишь после чего, по его оценкам, станет возможно объяснить обществу, что у Армении есть и другой путь - в направлении развития и обеспечения безопасности. Продолжение легислатуры Пашиняна, согласно политологу, означает продолжение реализации всех без исключений положений трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года. Что, судя по итогам прошлогодних внеочередных выборов в Армении, поддерживает большая часть граждан Армении. В то время как в случае смены власти преемники Пашиняна подобных обязательств в отношении РФ и Азербайджана иметь не будут.

"В этом свете, важно подчеркнуть, что новое правительство ни в коем случае не должно стать правопреемником пашиняновского. Наглядный пример - условия, поставленные перед Пашиняном перед своей отставкой Сержем Саргсяном, в число которых входило сохранение уровня отношений с РФ, политики в направлении Арцаха и т.д. Обо всем этом открыто заявил сам Саргсян. И в этом смысле Пашинян, конечно, является его правопреемником. И именно повторения этого необходимо не допустить, в случае если власть в Армении все же сменится", - подытожил Гукасян.