Четверг, 11 Августа 2022 19:13

АрмИнфо.На самом деле Баку готовился к "коридорной" агрессии вокруг Лачинского коридора достаточно давно. А все азербайджанские попытки представить очередную атаку на Арцах как ответ на убийство своего военнослужащего выглядят абсурдно. Подобное мнение выразил АрмИнфо военный эксперт Тарон Ованнисян.

"Сегодня в Баку продолжают утверждать о наличии согласия Еревана на перевод Лачинского коридора в новый коридор южнее действующего с завершением его строительства. Ереван все это опровергает. Однако в Азербайджане представляют свою последнюю военную агрессию именно как ответ на отказ Армении выполнять достигнутые договоренности. С целью вынудить армянскую сторону их выполнить под военным давлением", - заметил он.

Меж тем, согласно эксперту, анализ ситуации, предшествующей азербайджанской атаке на Арцах, позволяет утверждать, что это действие было далеко не спонтанным. И явно не носило ответного характера на какие- то армянские действия. "Речь идет о заранее тщательно спланированной военной операции, целью которой являлось достижение посредством оказания военного давления по возможности быстрого перемещения Лачинского коридора на новый маршрут", - подчеркнул он.

В этом свете, Ованнисян выделил предшествовавшую азербайджанской агрессии достаточно серьезную информационную кампанию с целью манипулирования ситуацией. В частности, появившиеся в азербайджанском сегменте видеоролики с передвижениями азербайджанской армии. Параллельно чему Минобороны Азербайджана подвергло дисциплинарному взысканию ряд военных.

"Показательный характер всего этого позволяет прийти к выводу, что демонстрируя, таким образом, свою готовность к большой войне, в Баку пытались оказать на армянскую сторону серьезное психологическое воздействие, с целью сломить саму возможность сопротивления в зародыше. При этом, конечно, не следует исключать и версию, согласно которой в Баку действительно стремились скрыть от нас передвижения своих военных, с целью провести операцию "коридор" с большим успехом, чем им это удалось", - подытожил Ованнисян.