Четверг, 11 Августа 2022 19:11

АрмИнфо.Все последние азербайджанские военные провокации в Арцахе, вне всяких сомнений, есть часть совместной программы Анкары и Баку с целью сделать дестабилизацию ситуации в регионе темой обсуждения в ходе состоявшейся 7 августа в Сочи встречи Путин - Эрдоган. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Очевидно, что таким образом Алиев с Эрдоганом пытаются оказать на Армению давление посредством Путина. Геополитическая цель Турции на данном этапе на поверхности - это дислоцирование на Южном Кавказе собственных Вооруженных сил. В виде миротворцев или военной базы. Не думаю, что в Сочи им это удалось, но то, что турки будут последовательно двигаться на этом направлении - факт", - считает он.

По оценкам академика, беспрепятственное передвижение по территории Армении из "материкового" Азербайджана в эксклав Нахиджеван не представляет для Баку никакого интереса. В этом свете, он не ожидает согласия Азербайджана на озвученное на днях армянским премьером Пашиняном соответствующее предложение. Просто потому, что воспользовавшись предложением Армении, Азербайджану с Турцией придется отказаться от идеи "Зангезурского коридора".

"Меж тем, для Баку и Анкары главную важность представляет именно коридор. Для них важна не только и не столько коммуникация, сколько возможность полного контроля над этой коммуникацией. В дорогах под контролем Армении турки и азербайджанцы не заинтересованы. Причина также очевидна - коридор через Сюник является частью пантюркистких программ Турции, посредством чего турки стремятся реализовать эти программы в будущем", - подчеркнул академик.

В то же время тюрколог обратил внимание на еще одно немаловажное обстоятельство, которому многие в Армении не уделяют должного внимания. Согласно Сафрастяну, в случае если коммуникация через Армению будет предоставлена туркам и азербайджанцам в виде коридора, это станет лишь первым шагом. В будущем Анкара и Баку, скорее всего, введут в обращение теперь уже идею расширения этого коридора. Под предлогом повышения его безопасности.

"Разумеется, все это будет делаться за счет территории Армении. И в рамках данной стратегии Турция и Азербайджан попытаются сделать своим большую часть или даже весь Сюник. Даже получив коридор, на этом они не успокоятся. Тем не менее, я надеюсь, что коридор через Сюник турки и азербайджанцы не получат и все ограничится лишь предоставлением им возможности коммуникации", - подытожил Сафрастян.