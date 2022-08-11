Четверг, 11 Августа 2022 19:10

АрмИнфо. Утверждения некоторых представителей правящей в Армении силы об исключительной ответственности Москвы за судьбу арцахских армян не соответствуют действительности и я их не разделяю. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Бениамин Погосян.

"На армянской земле - в Арцахе живут армяне с армянскими паспортами. Иными словами, подобными заявлениями Армения фактически отказывается от собственных исторических территорий. Взамен Ереван призывает Москву обеспечить безопасность арцахских армян, аргументируя это тем, что в случае если их вырежут или изгонят, ей придется вывести из Арцаха и своих военных. Подобная "логика" воспринимается вне Армении как достаточно странная", - подчеркнул он. Меж тем, в ситуации, в которой Азербайджан периодически угрожает Армении новой войной с целью выудить противоречащие национальным интересам уступки, Еревану, на взгляд политолога, в первую очередь необходимо поднять ситуацию в различных международных структурах. Включая Совбез ООН и ОБСЕ. После чего организовать представительские международные конференции в европейских столицах и Вашингтоне с целью представить текущую ситуацию на захваченных Азербайджаном осенью 2020-го территориях.

Иными словами, согласно Погосяну, Армении необходимо сделать все возможное с целью демонстрации миру факта своего нахождения под военным шантажом со стороны Азербайджана, продемонстрировать тем самым недовольство итогами войны и текущей ситуацией. Так как без всего этого в мире создается впечатление, что Армения и армяне текущей ситуацией вполне удовлетворены. Соответственно, и вмешиваться в происходящее не стоит.

Комментируя планирующуюся сдачу Бердзора в рамках смены маршрута коридора между Арменией и Арцахом, политолог выразил недоумение запоздавшим началом строительства армянского участка. На фоне интенсивного строительства азербайджанского участка аж с весны текущего года. По его оценкам, затягивание времени и бездействие Армении в подобных условиях, свидетельствует о достаточно невысоком уровне армянской стратегии на данном направлении.

"На новом маршруте нет абсолютно никакой инфраструктуры: газопровода, линий электропередачи, интернета. И ничего в направлении их формирования не делается. Если же мы добавим к этому проблемы с безопасностью, то становится ясно, что сменой маршрута Баку сделал ощутимый шаг в направлении реализации своей главной цели - деарменизации Арцаха. Отключение газа, выстрелы по мирным жителям, военное давление - все это продолжает оставаться в арсенале Баку. Будет ли он его применять, покажет время", - подытожил политолог.