Четверг, 11 Августа 2022 18:58

АрмИнфо.Из резервного фонда правительства Армении будет выделено 408 млн драмов. в целях улучшения материального положения военнослужащих, получивших ранения или или обретших проблемы с психическим здоровьем в результате военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха в 2020 году. Постановление об этом принято 11 августа на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, ранее из министерства обороны был получен список, в который были включены имена 11000 военнослужащих, из них были идентифицированы данные 8 588 военных, 7 385 из них включены в окончательный список.

В рамках сегодняшнего решения бенефициарами мероприятия станут 816 военнослужащих. Им будет выдано по 500 тысяч драмов (чуть больше $1000 по текущему курсу).