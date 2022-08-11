Четверг, 11 Августа 2022 18:56

АрмИнфо.Государственный бюджет покроет расходы на услуги помощников для граждан с инвалидностью. Постановление об этом принято 11 августа на заседании кабмина.

Как пояснила замминистра труда и по социальным вопросам РА Анна Жамакочян, представляя проект решения, цель проекта - посредством предоставления услуги личного помощника способствовать реализации права людей с инвалидностью на независимую жизнь и интеграцию в общество. <Услуга личного помощника будет предоставляться за счет госбюджета Армении>, - сказала она.

В число бенефициариев проекта входят лица, имеющие тяжелую степень ограниченности функциональности на фоне опорно-двигательных, зрительных, психических и умственных нарушений, а их семьи внесены в систему необеспеченных семей. Предварительно прогнозируется, что услугой смогут воспользоваться 2450 граждан.

<Личным помощником могут быть совершеннолетние граждане, в том числе член семьи инвалида, который пройдет обучение и сертификацию>, - пояснила замминистра. Необходимость и объем услуги будут определены в феврале 2023 года с внедрением системы оценки функциональности человека.

В решении также определены условия, при которых взрослый не может быть личным помощником: определенные заболевания, определенные случаи, судимость и т. д. Услуга включает в себя уход за человеком с инвалидностью (приготовление еды, уборка дома, покупки, помощь при посещении врача и т. д.), а также содействие человеку с инвалидностью в преодолении ограничений среды (передвижение и коммуникация, сопровождение на образовательные, культурные, спортивные мероприятия, кружки, работу).

Решение входит в силу с 1 января 2024 года, однако до этого в 2023 году министерство планирует реализовать пилотную программу. Для оказания услуги потребуется 5 186 160,0 тыс драмов РА. Расчет производился по принципу почасовой оплаты: 1050 драм за 1 час.

Другое решение направлено на расширение возможностей для самостоятельной жизни людей с инвалидностью, исключение дискриминации на рабочих местах и в учебных заведениях. В постановлении определяются виды разумных приспособлений, обязанности стороны, их предоставившей, и условия. По словам Жамакочян, разумные приспособления должны быть предоставлены работодателями.