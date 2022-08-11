Четверг, 11 Августа 2022 18:55

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) подытожил 30-летие деятельности на Южном Кавказе.

Так, в релизы МККК напоминается, что Международный комитет Красного Креста - беспристрастная, нейтральная и независимая организация, обеспечивающая гуманитарную защиту и помощь жертвам вооруженных конфликтов и других ситуации насилия.

"В 2022 году исполняется 30 лет присутствию МККК в регионе в связи с нагорно-карабахским конфликтом. С 1992 года через свои делегации в Ереване и Баку и миссии в Нагорном Карабахе, МККК осуществляет гуманитарную деятельность по оказанию помощи людям затронутым конфликтом, способствуя распространению и осуществлению гуманитарного права (МГП) и выступает в качестве нейтрального посредника между сторонами конфликта", - отметили в МККК.

В МККК добавили, что в Армении, через свои делегацию в Ереване и подделегации в Горисе и Иджеване, Организация продолжила оказывать поддержку лицам, пострадавшим от эскалации конфликта осенью 2020 года.

"Мы продолжили содействие программам повышения устойчивости в общинах, расположенных вдоль границы с Азербайджаном. Мы комплексно сотрудничали с Армянским обществом Красного Креста (ARCS) и оказывали поддержку их деятельности, направленной содействие гражданскому населению, затронутому эскалацией.

Мы продолжаем получать звонки и визиты от семей людей, пропавших без вести после эскалации конфликта, и зарегистрировали сотни запросов на розыск как гражданских лиц, так и военных", - отметили в организации

Кроме того, МККК оказал техническую и материальную поддержку, в том числе судебно- медицинскую экспертизу, в процессе опознание человеческих останков с целью их передачи семьям.

"Мы продолжали посещать задержанных в связи с нагорно-карабахским конфликтом, чье задержание были подтверждены соответствующими органами. Во время наших посещений мы оценили лечение задержанных и условия их содержания, а также способствовали обмену новостями с их семьи. С согласия властей, семейный контакт поддерживался посредством сообщений Красного Креста, телефонных звонков, устных приветствий или предварительно записанных видео-сообщений. Это всегда важный эмоциональный спасательный круг для задержанных и их близких, а часто и доказательство для семей, что их задержанные родственники живы", - отмечается в сообщении.

В МККК проинформировали, что получили более 1450 звонков и индивидуальных посещений от семей пропавших без вести. Всего в связи с эскалацией 2020 года числятся пропавшими без вести 303 человека из Армении. Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.

Следственный комитет Армении обнародовал 21 марта текущего года дополненные сведения о военнослужащих и гражданских лицах, погибших и пропавших без вести в результате 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года. Согласно данным правоохранительного ведомства, число погибших военнослужащих и гражданских лиц с армянской стороны составляет 3822, остаeтся неизвестным местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя.