Четверг, 11 Августа 2022 18:53

АрмИнфо. Мир вступил в эру голой геополитики, где, к сожалению, нормы, принципы, мораль находятся далеко не на переднем плане. Подобное мнение выразил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

"Поэтому, когда мы говорим о чаяниях нашего народа, его мечтах и пожеланиях, то совершенно очевидно, что пожелания, требования, мнения, основанные на международном праве, правах и свободах человека, к большому сожалению, будут в лучшем случае приняты на заметку. Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия, профессионализма, патриотизма, правильной организации работы, терпения и неиссякаемой трудоспособности", - отметил министр.

При этом он считает, что весьма важно максимально дистанцироваться от демагогов, провокаторов, ура-патриотов, "перегрызающих глотки врагам в социальных сетях и вербальных баталиях". Бабаян убежден, что именно в этом гарантии спасения народа и государства в нынешних условиях.

"Дорогие соотечественники, никогда не теряйте веры и самообладания, никогда. Никогда не верьте демагогам, крикунам и случайным личностям. Крикуны никогда не бывают истинными патриотами, поймите же, наконец. Вот ключевые компоненты преодоления сложностей, дающие возможность спасти страну даже в самые сложные периоды истории. Очень важным периодом будут предстоящие два-три года. И если мы будем правильно мыслить, поймем, что наша сила в интеллекте, честности и порядочности, то программа минимум - спасение Арцаха будет выполнена", - резюмировал глава МИД НКР.