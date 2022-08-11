Четверг, 11 Августа 2022 18:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31/1 на улице Гюликевхяна, 1, 2, 3, 5, 7, 9 на улице Бакунца, 2, 3, 4, 8 на 1-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 1, 2 на 2-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 16, 18, 20 на уице Ованнисяна, ясли-детский сад N109 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

10:00-17:00 жилые дома на улице Ленинградяна, жилые дома и собственные дома на улице Шерами, собственные дома квартала ''Ахтанак”;

11:00-16:00 собственные дома 51-73 на 9-ой улице; 35-74 на 16-ой улице; 45-92 на 44-ой улице; 1-40 на 46-ой улице Нор Ареша; собственные дома на 50-ой улице Нор Ареша; жилой дом 72 на 11-ой улице Нор Ареша; жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 жилые дома 24/2, 24/3, 28 на пр. Комитаса, 23 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке улицы А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3/1 на улице Акоба Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Багратуняца, 16, 18 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-79 на улице Бардзраберди, собственные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Агатангехоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Агарак и Ахдзк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Кюри, Харберд, Арбат, Аревшат, Айанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично поселок Воску Корзман Фабрика; частично села Урцадзор и Таперакан;

10:30-13:00 жилой дом 1 на улице Араратяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-15:00 частично села Мармарашен и Айнтап;

13:30-16:00 жилой дом 1 на улице Араратяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

10:00-13:30 частично Ереванское шоссе города Джермук;

10:00-16:00 частично село Азатек;

13:00-16:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО ‘Тнашинарар”, “Ара Лер”, “Урц”, “Гарун”, “Варат”, “Атом Нахагиц”, “Арохч сунк”, кварталы “Нурнус Т1”, “Нурнус Т2”, “Нор”, ОАО “Нурнус 1”, “Нурнус”, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы Савояна, Павлова, Исаакяна, жилые дома 3, 5 на улице Манушяна, приусадебный поселок N231, конец улицы Чаренца в квартале “Ани” в городе Гюмри; западная часть села Дзорашен в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Арденис в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

10:00-13:00 улица Мурацана в городе Спитак; села Нор Хачакап и Гурсал;

в Сюникской области:

10:00-16:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30 улицы Галстяна, Маштоца в городе Горис;

10:30-16:30 частично село Хнацах в Горисском регионе;

12:30-15:30 переулок Маштоца в городе Горис;

11:00-16:00 село Шинуайр в Горисском регионе;

15:30-17:30 улица Серяна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Мартиросяна полностью, жилые дома 2, 14 на улице Асратяна, абоненты-жильцы улицы Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 1, 2, 5, 7 на переходе Атояна; собственные дома 45-70 на улице Атояна;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, 3, 5/4 на пр. Маштоца, 2-10 на улице Пароняна, собственные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14 на улице Г.Нжде, жилые дома 1, 2, 3, 4, 26 на улице Манташяна, собственные дома на улицах Норагавита 1, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы и на 2-ом переулке 9-ой улицы Норагавита; жилые дома 1, 4/1, 22 на улице Ерзнкяна, 8, 22 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-81 на улице Ерзнкяна, 14-31 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, 9-192/2 на улице Верин Антараин, 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, 52/20 на улице Ахбюра Сероба, 22 на улице Г.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-125 на улице Антараин, 1-186/3 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Сараландж, Варденис, Айк, Лусагюх; частично город Апаран;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Овташат, Азаташен и Геханист;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

10:00-16:00 частично села Аралез и Зангакатун;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։30-16։30 село Какавадзор, завод “Еркатбетоне Конструкцианер”, ООО “Минга”;

11:00-16:30 село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты-жильцы города Бюрегаван; кварталы ‘Коюхи”, “Мано” в селе Нор Гехи; санаторий Железной Дороги, ООО ‘Эй-Эл-Ти”, ООО “Арзни Груп”, “Лусима”, ‘Вьяк”, “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспрес”, “Нарек 95”, ЧП “К.Погосян”; “А.Агаронян”, собственники “М.Арутюнян”, “А.Оавннисян”, “В.Акобян”, “В.Манукян”, “Нарек Аракелян” ”, зона отдыха ЗАО “Еркрабан”;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-14:00 9-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 тепличное хозяйство, расположенное в конце Ереванского шоссе, ООО “АртГаз”, ресторанный комплекс “Парвана”, здание военной полиции, расположенное в начале улицы М.Хоренаци, прилегающий поселок и обьекты; тепличное хозяйство, расположенное в начале шоссе Мармашен, в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Айкадзор, Джрапи, Харьков, Баграван, Нор Артик в Анийском регионе; Ахурянское водохранилище;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Гюлагарак и Гаргар;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Тех;

10:00-14:00 села Цгук, Сарнакунк, Спандарян и прилегающие территории;