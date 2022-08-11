Четверг, 11 Августа 2022 18:49

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции в Ереване под председательством Мнацакана Мартиросяна на заседании 11 августа изменил меру пресечения в отношении бывшего генерального прокурора, экс-главы СК Агвана Овсепяна с ареста на залог в размере 100 млн драмов и подписку о невыезде.

Ранее адвокаты Овсепяна ходатайствовали о проведении внеочередного заседания по вопросу меры пресечения в связи с состоянием его здоровья. Следующее заседание по делу Агвана Овсепяна пройдет 9 сентября в 16:30.

Бывший генпрокурор был арестован в сентябре 2021 года. Согласно органу предварительного следствию, Агван Овсепян за время своей деятельности легализовал более 1 млрд 300 млн драмов, участвовал в управлении рядом компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность, получил взятку в особо крупном размере (190 млн драмов), совершил хищение имущества на сумму 800 млн драмов.

Овсепяну было предъявлено обвинение 7 сентября 2021 года по статье 310 УК РА (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пункту 2, части 4, статьи 311 (получение взятки), пункту 1, части 3, статье 178 УК РА, (мошенничество) и пункту 1, части 3, статьи 190 (отмывание денег, отмывание денег). В тот же день в суд было подано ходатайство об аресте, которое было удовлетворено. Бывший глава СК не признает предъявленное ему обвинение.

Овсепян занимал должность генпрокурора Армении с марта 2004 года по сентябрь 2013г., после чего с июля 2014 по июнь 2018 года возглавлял Следственный комитет Армении.