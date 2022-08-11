Четверг, 11 Августа 2022 15:46

АрмИнфо. Фундаменты нового всесезонного скалолазного комплекса и семейного кафе Rock заложены накануне в центральном городском парке армянского курортного города Дилижан. Проект реализуется при поддержке «Фонда развития Дилижана» и программы EU4Business «Развитие инновационного туризма и технологий для Армении» (ITTD).

Как сообщают инициаторы проекта, здание комплекса будет содержать два пространства, где расположатся семейное кафе и скалодром с возможностью заниматься скалолазанием в любое время года․ Искусственный рельеф спортивного комплекса содержит несколько степеней сложности для взрослых и детей разных возрастных групп и уровнем спортивной подготовки. Специально обученный персонал будет следить за соблюдением всех норм безопасности при занятиях. Кроме того, спортивная зона будет оборудована для занятий по фитнесу, йоге и других видов активного отдыха.

Проект Rock «Всесезонный скалолазный комплекс и семейное кафе» призван стать новым семейно-досуговым центром для гостей и жителей общины Дилижана, мотивировать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом с раннего возраста. Комплекс даст толчок экономическому и инфраструктурному развитию Дилижана.

Для жителей откроются новые рабочие места, а сам комлекс станет новым центром притяжения туристов, что положительно повлияет на туристический потенциал региона. Пространство комплекса также станет местом объединения общины, где возможно будет обсуждать и запускать совместные инициативы в комфортной среде.

Здание комплекса вместе с террасой будет находиться вблизи веревочного парка VereV. Концепт проекта выполнен архитектурным бюро Proforma Studio в соответствии с современными нормативам энергоэффективности зданий.

Технологии строительства осуществляются из многослойных деревянных панелей CLT (Cross Laminated Timber), что позволяет не наносить ущерб окружающей среде как на этапе строительства, так и во время эксплуатации.

Проект EU4Business «Развитие инновационного туризма и технологий для Армении» (ITTD) финансируется Европейским Союзом, Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуется Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ) посредством программы «Развитие частного сектора, профессиональное образование и обучение на Южном Кавказе». Проект является частью инициативы EU4Business Европейского союза.