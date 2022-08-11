Четверг, 11 Августа 2022 13:20

АрмИнфо.Баронесса Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании Элизабет Трасс, в котором указала на ухудшение ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе, которая стала критической.

Так, на официальном сайте баронессы отмечается, что в письме изложены шесть неотложных проблем, все из которых должны быть решены в срочном порядке.

Во-первых, наступление азербайджанских войск. "Все большему количеству жителей армянских сел угрожают и приказывают покинуть свои дома. 3 августа ВС Азербайджана применили беспилотники, гранатометы и зенитные орудия вдоль северо-западной границы линии соприкосновения. Двое армянских солдат были убиты, еще 19 ранены. Атака последовала за аналогичной азербайджанской агрессией в направлении сел Парух, Хин Тагер и Хцаберд. Это вопиющие и повторяющиеся нарушения соглашения о прекращении огня от 2020 года, которое обязывает каждую сторону "остановиться на занятых позициях"", - отметила она.

Во-вторых, опасная риторика, продолжила она.

"Недавняя военная агрессия Азербайджана является практическим

развитием провозглашенного президентом Алиевым обязательства

предпринять "своевременные шаги", "освободить земли" и "сокрушить

врага". В своей речи после 44-дневной войны в 2020 году он заявил,

что территории за пределами Нагорного Карабаха, включая столицу Армении, Ереван исторически принадлежат Азербайджану. Аналогичные заявления он делал в 2013, 2014, 2016 и 2018 годах, обещая "вернуть" эти территории Азербайджану",- говорится в письме Кокс.

В-третьих, отметила барронеса - это жестокое обращение с пленными.

В этом ключе она напомнила, что Армения вернула всех азербайджанских военнопленных, захваченных в ходе 44-дневной войны. "Тем не менее, многие армяне удерживаются в Азербайджане, в отношении значительной части из которых проходят срочные уголовные процессы. Некоторые из них были сфотографированы в плену, но без указания их текущего местонахождения. Десятки пленных находятся под угрозой убийства, пыток, лишения свободы на неопределенный срок или порабощения. Широко распространены свидетельства унизительного обращения и осквернения трупов азербайджанскими солдатами", - добавила она.

В-четвертых, по мнению Кокс является отсутствие ответственности.

"Во время 44-дневной войны мирные жители Нагорного Карабаха почти ежедневно подвергались военным атакам с применением танков, вертолетов, кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Смерч", в нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Гражданские лица пострадали от массовых разрушений невоенных объектов (медцентры, школы и т.д.)", - сказала она.

Пятым пунктом Кокс назвала Лачинский гуманитарный коридор. Она отметила, что продолжают поступать сообщения о том, что Азербайджан запрещает свободный проезд по Лачинскому гуманитарному коридору, все время пытаясь заставить Армению пойти на новые уступки. "Любые планы Азербайджана по строительству нового маршрута вдоль Лачинского коридора должны быть одобрены Арменией в соответствии с соглашением о прекращении огня", - добавила Кокс.

Шестым, заключительным пунктом, по мнению баронессы, является вопрос уничтожения армянского наследия.

"Серьезную обеспокоенность вызывает судьба сотен армянских христианских памятников и объектов древнего культурного наследия, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, некоторые из которых были обстреляны или уничтожены во время 44-дневной войны. Объекты включают 161 церковь, древний город Тигранакерт, Азохскую палеолитическую пещеру и гробницы Нор Кармираван. Азербайджан отказывает ЮНЕСКО в доступе к этим объектам",

- отметила Кокс.

Вместе с тем она подчеркнула необходимость срочно положить конец безнаказанности, с которой Азербайджан совершает такие систематические нарушения соглашения о прекращении огня 2020 года и международного права.

" Виновные в зверствах должны быть привлечены к ответственности. Мы больше не должны оставаться глухими к страданиям народа Нагорного Карабаха", - резюмировала Кокс. Письмо Кокс к главе МИД Великобритании также подписали: член парламента (консерватор) Тим Лоуто. член парламента (либеральный демократ) Тим Фаррон, (лейборист) Лорд Боатенг, лорд-епископ Ковентри Кристофер Коксворт, Лорд Альтон из Ливерпуля (Crossbench), член парламента (лейбористская партия) Мари Риммер, Лорд Сингх из Уимблдона (Crossbench), член парламента (консерватор) Дерек Томас, Лорд Лумба (Crossbench), Лорд Дхолакия (либерал-демократ) Лорд Карри из Киркхарла (Crossbench).