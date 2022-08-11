Четверг, 11 Августа 2022 13:19

АрмИнфо. Полиция Армении ужесточает порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующее решение принято 11 августа на заседании правительства.

Как отмечается в пояснении к документу, статья 126 Кодекса РА об административных правонарушениях предусматривает административное взыскание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за уклонение от проверки на трезвость в установленном порядке.

Между тем, как отмечает инициатор изменения - Полиция РА, на сегодня нередки случаи, когда водитель, находящийся в явном алкогольном опьянении после проведенной сотрудником полиции проверки на состояние опьянения по содержанию чистого алкоголя в выдыхаемом воздухе, проходя аналогичный тест в медицинском учреждении оказывается в основном трезвым или же фиксируется, что содержание алкоголя не превысил допустимого лимита, предусматривающего административное взыскание. В результате, решения, вынесенные сотрудником полиции, отменяются при обращении в суд за недостаточностью доказательств (медцентры не обязаны хранить пробы). <Водитель представляет протокол освидетельствования, выданный медицинским учреждением, в административный орган в ходе процедуры обжалования, - спустя несколько дней, что не дает возможности административному органу или суду проверить подлинность протокола освидетельствования, предоставленного медицинском учреждении, а врач может настаивать на содержании составленного им протокола, понимая, что нет возможности его проверить. Указанная практика позволяет водителю-провинившемуся таким образом избежать наказания, а недобросовестная работа врача не может быть доказана ни в теории, ни на практике>, - говорится в документе.

Проектом решения предлагается: в случае уклонения водителя от прохождения медицинского освидетельствования сотрудником полиции, проверка проводится в медицинском учреждении, а при несогласии с результатами проверки на трезвость одним методом в медицинском учреждении, осматриваемый водитель может потребовать определения его состояния опьянения и другим методом (способом).

Вместе с тем, взятые для тестирования (за исключением проверки воздуха) образцы должны будут хранится в медицинском учреждении в течение 8 месяцев со дня взятия проб. В случае обжалования результатов освидетельствования и (или) принятых на их основании актов пробы будут хранится до принятия решения на основании обжалования. Как считают авторы инициативы, это лишит врача возможности зафиксировать недостоверный результат.