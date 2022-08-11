Четверг, 11 Августа 2022 13:18

АрмИнфо.Ситуация на Южном Кавказе остается в центре внимания Москвы. Об этом 11 августа в ходе брифинга заявил замдиректора ДИП МИД России Иван Нечаев, касаясь последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В этом ключе он напомнил, что МИД России 4 августа выступило с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, призвав обе стороны к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

"Подтверждаем необходимость урегулирования всех вопросов в соответствии с заявлениями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это касается и ситуации вокруг Лачинского коридора, которая должна решаться на основе пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября. Пункт предусматривает, что при согласовании сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента, для охраны маршрута", - напомнил Нечаев.

В этом ключе он подчеркнул, что российская сторона находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами как на высшем уровне, так и по линии МО, МИД и других структур. Он добавил, что 2 и 8 августа состоялись телефонные разговоры президента РФ с премьер-министром Армении.

"Контакты с азербайджанскими и армянскими сторонами провели министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Все выше обозначенные вопросы, включая ситуации вокруг Лачинского коридора, являются предметом консультаций в целях выхода на решения, устраивающие и армянскую, и азербайджанскую стороны", - сказал он, добавив, что детали договоренностей разглашаться не будут "учитывая чувствительность вопроса".

Вместе с тем он отметил, что наряду с активными политическими контактами, свою работу продолжают и российские миротворцы, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации на земле. "И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российских миротворцев. Считаем, отдельную критику в адрес миротворцев неоправданным", - сказал он.

Отметим, что в первых числах августа ВС Азербайджана предприняли ряд попыток нарушить существующую линию соприкосновения с Нагорным Карабахом в северном и северо-западном направлении. В результате агрессии ВС Азербайджана, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха были ранены, еще 2 погибли. Этими действиями противник также пытается ускорить процесс смены маршрута по Лачинскому коридору.

На фоне последнего обострения как в армянском обществе, так и на высшем уровне РА стали звучать недовольства деятельностью российских миротворцев.