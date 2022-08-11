Четверг, 11 Августа 2022 13:17

АрмИнфо. Нашим соотечественникам, проживающим в Арцахе, кроме безопасности и обеспечения нормальной жизни, необходима еще одна очень важная вещь - искренность. Подобного мнения придерживается оппозиционный депутат парламента РА от блока "Честь имею" Тигран Абраамян.

По его словам, понятно, что правительство Армении старается максимально избавиться от Арцаха и народа Арцаха, и никоим образом не ставило перед собой особой задачи общения с людьми. "Их задача убежать от ответственности и, честно говоря, у них это получается лучше всего", - отметил он.

При этом оппозиционер обратил внимание на тот факт, что правительство Арцаха не проявляет никаких признаков работы с людьми на местах.

"Люди осознают наличие общей опасности, но с ними никто серьезно не работает, ситуацию не преподносит, полностью отсутствует составляющая информирования населения.

С одной стороны, недоверие к правительству, особенно если речь идет об Араике Арутюняне (президент НКР - ред.), с другой стороны, отсутствие информации о простых процессах создали с этой точки зрения крайне негативную ситуацию.

В Арцахе люди не боятся проблем и трудностей, нужно просто откровенно поговорить с ними, честно рассказать им о реальности и происходящих процессах и подготовить общество к долгосрочной борьбе", - резюмировал Абраамян.