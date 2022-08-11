Четверг, 11 Августа 2022 13:16

АрмИнфо. В ночь с 10 на 11 августа и по состоянию на 09:00 оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск, несмотря на определенную напряженность, была относительно стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

"Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано. Совместно с российскими миротворческиq контингентом предпринимаются шаги в направлении дальнейшей стабилизации ситуации",

- говорится в сообщении АО НКР.