Четверг, 11 Августа 2022 13:15

АрмИнфо.Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе и готов способствовать установлению в регионе мира и стабильности. Как передает иранское государственное информационное агентство ИРНА, об этом накануне заявил президент ИРИ Эбрагим Раиси в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно сообщению, собеседники подняли вопрос о ситуации, сложившейся после завершения боевых действий в спорном регионе Нагорного Карабаха. Президент Ирана подчеркнул важность выполнения трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанное в 2020 году лидерами России, Армении и Азербайджана, которое положило конец 44-дневной войне между Ереваном и Баку. Раиси отметил, что приверженность соглашению о прекращении огня и решение оставшихся вопросов путем диалога и дипломатических путей - лучший способ восстановить безопасность и спокойствие в Кавказском регионе.

Пашинян проинформировал президента Ирана о последних боевых столкновениях между Арменией и Азербайджаном.

Армянский лидер также заявил, что Ереван готов к расширению сотрудничества с Ираном в автодорожной и энергетической сферах, а также облегчить транзит товаров между двумя странами.