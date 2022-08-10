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 Среда, 10 Августа 2022 22:42

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

При веерных отключениях электронное оборудование часто выходит из строя, поэтому  приобретая  технику, необходимо убедиться, попадает ли она под сертификацию ТР ТС 004/2011. Для э того надо обратиться к специалистам, которые могут качественно провести сертификацию.

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на улице Гюликевхяна, 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на улице Бакунца, жилые дома 4, 6 на 2-ом переулке улицы Бакунца, спортивно-культурный центр ‘Торк Ангех”, школа N141 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

10:00-17:00   абоненты-жильцы жилых домов на улице Ленинградяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00   собственные дома  47-62 на 7-ой улице;   139-154 на 11-ой улице;  1-16 на 38-ой улице;  3-53, 66-102 на 42-ой улице; 2-34 на 44-ой улице Нор Ареша.

11:00-17:00     жилые дома 50 на улице Сармени, 18, 20, 22 на пр. Баграмяна, 38, 38/1 на улице Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 7, 16-62 на улице Заробяна, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48 на улице Сармени, 18-22 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, 1, 2 на 10-ой улице в.Шнегавита, 5/2 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-79 на улице Бардзраберди, собственные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00   квартал “Мугни” в городе Аштарак; села Риатаза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гехарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Вардаблур, Гехадзор, Гехадир;

 

в Араратской области:

10:00-12:00   частично села Нор Харберд, Айнтап, Айгаван;

10:00-16:00   частично село Урцадзор; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-14:30   частично улицы Мхчяна, Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Азатек;

10:30-13:00 квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00  частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Шираза”, 2-ая школа, частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Абовяна, Саят-Новы, Закаряна, Арапня, кварталы ‘Калер”, ‘Болор охер”, “Арай”, кооп. “Карагорц”, “Еранос”, Ч/П “Ж.Месробян”, “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месробян”, “А.Ованнисян”, частично улица Комитаса, улицы Раффи, Исаакяна, Гая;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00   села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телом-Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”:

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   восточная часть села Дзорашен в Ашоцком регионе;

10:00-16:00   села Овтун, Бандиван, Охмик, Джрадзор; завод “Бандиван-Кат”, ООО “Ашоцк”, общинный муниципалитет Амасии, швейный завод, Амасийское почтовое отделение, Полиция, Больница и прилегающий собственный сектор;

 

в Лорийской области:

11:00-15:00  села Сараарт, Гогаран, Гехасар, ширакамут, Катнаджур, Нор Парни, Сараландж.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31/1 на улице Гюликевхяна, 1, 2, 3, 5, 7, 9 на улице Бакунца, 2, 3, 4, 8 на 1-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 1, 2 на 2-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 16, 18, 20 на уице Ованнисяна, ясли-детский сад N109 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

10:00-17:00 жилые дома на улице Ленинградяна, жилые дома и собственные дома на улице Шерами, собственные дома квартала ''Ахтанак”;

11:00-16:00 собственные дома 51-73 на 9-ой улице; 35-74 на 16-ой улице; 45-92 на 44-ой улице; 1-40 на 46-ой улице Нор Ареша; собственные дома на 50-ой улице Нор Ареша; жилой дом 72 на 11-ой улице Нор Ареша; жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 жилые дома 24/2, 24/3, 28 на пр. Комитаса, 23 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке улицы А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);  жилой дом 3/1 на улице Акоба Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Багратуняца, 16, 18 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-79 на улице Бардзраберди, собственные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Агатангехоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00   села Агарак и Ахдзк;

 

в Араратской области:

10:00-12:00   частично села Нор Кюри, Харберд, Арбат, Аревшат, Айанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00   частично поселок Воску Корзман Фабрика; частично села Урцадзор и Таперакан;

10:30-13:00   жилой дом 1 на улице Араратяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-15:00   частично села Мармарашен и Айнтап;

13:30-16:00   жилой дом 1 на улице Араратяна в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

10:00-13:30   частично Ереванское шоссе города Джермук;

10:00-16:00 частично село Азатек;

13:00-16:00 частично село Агавнадзор;

 

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО ‘Тнашинарар”, “Ара Лер”, “Урц”, “Гарун”, “Варат”, “Атом нахагиц”, “Арохч сунк”, кварталы “Нурнус Т1”, “Нурнус Т2”, “Нор”, ОАО “Нурнус 1”, “Нурнус”, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гегашен и Котайк;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00  улицы Савояна, Павлова, Исаакяна, жилые дома 3, 5 на улице Манушяна, приусадебный поселок N231, конец улицы Чаренца в квартале “Ани” в городе Гюмри; западная часть села Дзорашен в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Арденис в Амасийском регионе;

 

в Лорийской области:

10:00-13:00   улица Мурацана в городе Спитак; села Нор Хачакап и Гурсал;

 

в Сюникской области:

10:00-16:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30   улицы Галстяна, Маштоца в городе Горис;

10:30-16:30   частично село Хнацах в Горисском регионе;

12:30-15:30   переулок Маштоца в городе Горис;

11:00-16:00  село Шинуайр в Горисском регионе;

15:30-17:30   улица Серяна в городе Горис.

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