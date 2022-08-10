Среда, 10 Августа 2022 22:40

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА.

Так, в сообщении оборонного ведомства РА отмечается, что 9 августа на боевой позиции N-ой воинской части, расположенной в северо-восточном направлении республики, обнаружено тело рядового Эрика Арменовича Гарсяна (2003 г.р.) с огнестрельным ранением в область груди.

<Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего>, - резюмировали в МО РА.