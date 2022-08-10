Среда, 10 Августа 2022 14:15

АрмИнфо.Совет безопасности Арцаха разъяснил цели визита секретаря структуры Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев.

Так, в заявлении Совбеза НКР, в частности говорится: "В ответ на публикации в ряде СМИ информации "о посещении секретаря Совета безопасности Республики Арцах Виталия Баласаняна Бердзора в сопровождении азербайджанских официальных лиц и российских миротворцев", Аппарат Совета безопасности Республики Арцах информирует: визит секретаря Совета безопасности в город Бердзор обусловлен трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года. Цель - ознакомление с ходом строительства новой трассы, соединяющей Арцах с Арменией, и проходил совместно с российскими миротворческими подразделениями, дислоцированными в Республике Арцах, а также представителями азербайджанской стороны.

Секретарь Совбеза НКР в Арцахе. с целью преодоления угроз безопасности, созданных в результате 44-дневной войны 2020 года, сегодня делает все возможное для обеспечения безопасности народа Арцаха, как в рамках полномочий, возложенных на него по должности, так и своим многолетним опытом, включая дипломатические инструменты.

В то же время мы призываем воздерживаться от публикаций, которые вводят общественность в заблуждение, шагов, дестабилизирующих морально-психологическую атмосферу в обществе и сосредоточиться на том, чтобы жить и творить на своей родине".

Отметим, что ранее ряд армянских СМИ сообщали, что Баласанян в сопровождении российских миротворцев и азербайджанцев посетил Бердзор. Согласно СМИ, цель визита, показать азербайджанской стороне дома, которые им будут переданы после 25 августа текущего года.