Среда, 10 Августа 2022 14:13

АрмИнфо. На Армению вновь надвигается жара. С таким предупреждением выступил Центр гидрометеорологии и мониторинга.

В Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване в дневные часы 11-16 августа температура воздуха составит +40 -+42 градуса. Это произойдет по причине проникновения горячих тропических воздушных потоков их районов Ирака. По сравнению с сегодняшним днем температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

"В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в эти дни в предгорной и долинной зонах республики сохраняется пожароопасная обстановка", - говорится в сообщении.