Среда, 10 Августа 2022 12:24

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз выразил поддержку Анкары в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе (агрессия азербайджанских сил против Арцаха - ред.).

Как сообщают азербайджанские СМИ, соответствующая поддержка Эрдоганом была выражена накануне на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний прибыл в Турцию для участия в церемонии открытия V Игр исламской солидарности.

На встрече состоялся обмен мнениями о поствоенном периоде в регионе, также были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и военной сферах.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие дружественных, братских и союзнических связей между нашими странами во всех сферах.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель - вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.

А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на происходящее отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.