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АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз выразил поддержку Анкары в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе (агрессия азербайджанских сил против Арцаха - ред.).
Как сообщают азербайджанские СМИ, соответствующая поддержка Эрдоганом была выражена накануне на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний прибыл в Турцию для участия в церемонии открытия V Игр исламской солидарности.
На встрече состоялся обмен мнениями о поствоенном периоде в регионе, также были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и военной сферах.
В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие дружественных, братских и союзнических связей между нашими странами во всех сферах.
Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.
А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель - вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.
А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на происходящее отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.
На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.
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|Совбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев
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|На Армению вновь надвигается жара
|Эрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против Арцаха
|АО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильная
|В Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха
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|Армения подтвердила позицию по поддержке принципа <Один Китай>
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|С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4
|Мужская сборная Армении завоевала серебряные награды Всемирной шахматной олимпиады
|Экс-омбудсмен: Граждане РА не давали армянским властям мандат на сдачу Бердзора и Ахавно
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|Новый мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам из многих стран.
|Раффи Ованнисян призывает главу МИД и секретаря Совета безопасности Армении подать в отставку
|Генсек ОБСЕ назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Двое военнослужащих АО Арцаха получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасности
|Мужская сборная Армении в шаге от победы на Всемирной шахматной Олимпиаде
|ANCA: Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - нарушение Римского статута Международного уголовного суда
|В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть
|В Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армии
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
|Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
|Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|В Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Погрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-Агарак
|Пекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Эрдоган: Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном Кавказе
|Для приема в первоклассники школы не имеют права требовать медицинских справок
|The Future Armenian объявляет об открытии регистрации на Ассамблею
|В Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19 - Минздрав
|Мужская сборная Армении уступила лидерство на шахматной Олимпиаде в Ченнае
|Министерство окружающей среды Армении напомнило об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу
|Из Анкары продолжают угрожать Армении
|Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника
|Давид Тоноян для защиты своих прав намерен предпринять шаги для инициирования производства в соответствии с новыми регулированиями
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,7 тысяч пассажиров
|В Армении вынесен на общественное обсуждение новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>
|Военный эксперт: В трёхстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено, чтобы армяне покинули Бердзор
|Артак Бегларян: Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, то предпоследнюю страницу армянской истории
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию противника
|Минобороны России: В зоне ответственности миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
|Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего-срочника и скоропостижной смерти контрактника
|Армянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империи
|Американский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против Арцаха
|Еще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РА
|Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам
|Шарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионе
|Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна
|В Армении отметили День железнодорожника
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
|Читать больше
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятся
|Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
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