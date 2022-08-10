Среда, 10 Августа 2022 12:23

АрмИнфо.В ночь с 9 на 10 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск была относительно стабильной, несмотря на определенную напряженность. Об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

"Существенных нарушений и инцидентов режима прекращения огня зафиксировано не было. Совместно с российскими миротворческими войсками предпринимаются шаги по дальнейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении АО НКР.