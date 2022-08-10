Среда, 10 Августа 2022 12:22

АрмИнфо. Члены Конгресса требуют, чтобы администрация Байдена противостояла воинственности Баку, отключив Азербайджан от американской военной помощи на фоне возобновления азербайджанских нападений на Арцах и накануне последней попытки Ильхама Алиева провести этническую чистку Арцаха и разорвать его связи с Арменией. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян констатировал, что администрация Байдена используя средства американских налогоплательщиков, сегодня вносит существенный вклад в этническую чистку Арцаха, проводимую азербайджанскими военными, морально ободряя диктатора Ильхама Алиева, стремящегося задушить Арцах, перекрыв Лачинский коридор.

"Мы благодарим каждого сенатора и представителя, которые подняли тревогу по поводу действий Азербайджана, и присоединяемся к ним в требовании положить конец американскому соучастию в геноцидальном стремлении Азербайджана лишить армян их исконной, коренной родины в Арцахе", - отметил Амбарян.

В ANCA отметили, что в связи с этими действия, с осуждающими заявлениями выступили ряд американских конгрессменов.

Так, председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес призвал к выводу азербайджанских войск и подчеркнул, что смертоносные нападения Азербайджана в Нагорном Карабахе являются не только нарушением режима прекращения огня, но и неприемлемым продолжением его недавней модели агрессии. "Азербайджанские силы должны уйти из региона и прекратить боевые действия против народа Нагорного Карабаха", - подчеркнул он.

С этим согласен республиканец из сенатского комитета по международным отношениям Марко Рубио, который выразил тревогу в связи с насилием в Нагорном Карабахе, где проживают этнические армяне. "Азербайджан должен немедленно положить конец этому конфликту и работать с Арменией, чтобы достичь мирного прекращения этого спора", - считает республиканец.

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид назвал

предосудительной азербайджанскую пропаганду. В которой выражается

радость в связи с убийством двух арцахских военнослужащих. "Я

глубоко обеспокоен сообщениями о возобновлении насилия в Нагорном

Карабахе, особенно о гибели людей. Для Минобороны Азербайджана публиковать кадры своего авиаудара, как гордость - это предосудительно", написал сенатор своем Твиттере.

Вместе к сопредседателям Армянской группы Конгресса США Фрэнку Паллоне и Джеки Шпейер в осуждении азербайджанского нападения на Арцах на прошлой неделе присоединились председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф и конгрессмены Кэтрин Кларк , Анна Эшу, Раджа Кришнамурти, Бренда Лоуренс, Линда Санчес , Ян Шаковски, Брэд Шерман и Лори Трэхан.

Обеспокоенность Конгресса возникла в связи с требованием

Азербайджана, чтобы армянские жители Ахавно и Бердзора, расположенных

в стратегическом Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Арцах,

покинули свои дома к 25 августа. Это последняя попытка президента

Алиева провести этническую чистку армянского населения Арцаха. Лачинский коридор - это спасательный круг Арцаха в Армению и мир, служащий основной артерией для путешествий, а также связи, торговли и энергетики.

Предложенный Алиевым маршрут из Армении в Арцах проходит преимущественно через территорию, оккупированную Азербайджаном, что делает путешествие небезопасным для армян и препятствует нормальной торговле и коммуникациям.