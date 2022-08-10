Среда, 10 Августа 2022 12:20

АрмИнфо.. Армения затягивает с исполнением договоренностей по так называемому "Зангезурскому коридору" (Дорога через Сюникскую область Армении - ред.). Об этом заявил в интервью ряду турецких СМИ глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан в любом случае установит транспортные коммуникации с Нахиджеванской автономной республикой.

"Уже начато строительство первого моста через реку Аракс. То есть у нас есть альтернатива транспортного сообщения с Нахиджеваном (через Иран - ред.)", - отметил Байрамов, добавив, что Азербайджан обязательно создаст коммуникации в НАР.

Затем Байрамов цинично заявил, что якобы этот транспортный маршрут­шанс для Армении не остаться вне регионального сотрудничества.

"Если Ереван не примет правильного решения, то самый ущерб будет нанесен им самим", - заверил азербайджанский министр.

Глава МИД Азербайджана также обвинил в очередной раз Армению якобы в уклонении от создания рабочей группы по подготовке мирного договора, принципы которого азербайджанской стороной были направлены Еревану в начале текущего года.

Байрамов утверждает, что все статьи этого документа "соответствуют международному праву, территориальной целостности государств".

"Однако, Армения на словах принимает эти принципы, а на практике

всячески затягивает процесс, уклоняется от создания рабочей группы по

мирному договору. Мы привержены к своим обязательствам, ожидаем этого

и от противоположной стороны", - сказал Байрамов, добавив, что Баку

привержен полной реализации договоренности, достигнутых при

посредничестве России и ЕС.

При этом он особо подчеркнул, что "Азербайджан настаивает на полном выводе армянских войск с территорий в зоне ответственности российских миротворцев".

Напомним, что договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе, была достигнута в ходе встречи лидеров трех стран 11 января 2021 года в Москве. Эти договоренности стали продолжение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Согласно 9 пункту трехстороннего заявления, Армения гарантирует транспортное сообщение между Нахиджеваном и Азербайджаном, а также о строительство новых коммуникаций с согласия сторон. Однако, сообщение должно быть организовано при учете суверенитета государств, через которые проходят транспортные сообщения. Меж тем, Азербайджан путем давления пытается добиться открытия дороги через Сюниксую область РА в коридорной логике