Вторник, 9 Августа 2022 17:53

АрмИнфо.Июльским бенефициаром инициативы «Сила одного драма» стала компания «КайлТек», создавшая эксклюзивный армянский инновационный продукт – аппарат «MetaGait». «MetaGait» помогает солдатам с ограниченными возможностями и детям с церебральным параличом восстановить подвижность, предотвращая более 30 заболеваний, вызванных в результате малоподвижности.

В течение августа сумма всех «драмов», накопленных в рамках инициативы «Сила одного драма», будет направлена ​​в «Реабилитационный город героев» - центр психологической реабилитации.

По словам руководителя отдела коммуникаций IDBank-а Татевик Вардеванян, особенно важно оказывать психологическую поддержку раненым военнослужащим, а также семьям погибших военнослужащих. «Работы по строительству «Пекарни реабилитационного города Героев» уже подходят к завершению. В центре с помощью современного лицензированного оборудования и лицензированных специалистов занимаются психологической поддержкой. Мы уверены, что благодаря инициативе «Сила одного драма» центр сможет приобрести необходимое оборудование и столь важное сооружение, и в скором времени открыть свои двери для родителей пострадавших, чтобы быть рядом с солдатами и их семьями", - сказала Татевик Вардеванян. По словам основателя проекта «Реабилитационный город героев» Сурена Ареенца, «Сила одного драма» создает возможность для наших соотечественников, не пощадивших своего здоровья во время войны, реализовать, казалось бы, невыполнимые проекты. «Проект доказал, что невозможное становится возможным благодаря сплоченности, слаженной и профессиональной работе команды.»

IDBank и Idram жертвуют один драм на инициативу «Сила одного драма» каждый раз, когда вы совершаете платеж через платформы компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 10 500 торговых точках, в более чем 900 интернет-магазинах, а также за 400+ услуг, доступных в системе.

Проект «Сила одного драма» была создана в июне 2020 года и в фонды, представляющие наиболее важные отрасли для нашей страны, было пожертвовано более 89 млн драмов. «Реабилитационный город героев» был основан 25 декабря 2021 года, где бесплатно оказывают психологические и психиатрические услуги военнослужащим, семьям погибших и людям, которые каким- либо образом связанным с войной. Кроме основных методов лечения, в центре осуществляется социальная реабилитация для бывших и нынешних военнослужащих, а также семьям пострадавших, которые находятся на лечении. Психологическая терапия проводится только через 3D и другие современные лицензированные оборудования и с помощью лицензированных специалистов, одобренных мировыми организациями здравоохранения.