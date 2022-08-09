Вторник, 9 Августа 2022 16:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Вштуни и Хачатряна; жилые дома 4-ого квартала Давташена, жилые дома на улице Алабяна; жилые дома 22, 24, 24/1, 26 на улице Ованнисяна, 31/1, 31/2, 35, 35/1, 37, 39 на улице Гюликевхяна, жилые дома 5 на 2-ом переулке улицы Бакунца и жилой дом 5 на 1-ом переулке улицы Бакунца, школа N142, ясли-детский сад N258 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично собственные дома 50-103 на улице Лео, собственные дома 5-48 на улице Ереванци, 91-253 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 5-17 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 68 н апр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца, 8 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Апаран и село Нигаван;

в Араратской области:

09:00-13:00 частично села Ранчпар и Сис; частично село Саят-Нова; частично квартал ''Каяран”, N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-16:00 частично села Вардашат, Айгаван и Армаш;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-14:00 частично село Ранчпар;

13:00-17:00 села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак; частично квартал ''Каяран”, N2 в городе Масис

в Вайоц Дзорской области:

13:00-14:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

11:00-14:30 абоненты-жильцы сел Ланджахбюра, Гегаркуника, сельский мунуцупалитет Ланджахбюра, газозаправочная станция ООО “Кариш”, территория под названием Авзноц села Ланджахбюр; школа Ланджахбюра, насосная станция Ланджахбюра, школа Гегаркуника, территория офиса совхоза Гегаркуника, наосная станция Американцев ВПЕ Ланджахбюра;

в Ширакской области:

10:00-16:00 южная часть села Какавасар в Ашоцком регионе; квартал “Манкапартези” села Айкаван в Ахурянском регионе;

11:00-17:00 квартал ‘Гомер” села Баграван в Анийском регоне; села Вохчим Меграшат, Бюракн, Гташен, Камхут, Арегнадем и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а таже станции сотовых операторов;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Дзорагетаван;

11:00-17:00 села Цапер, Мгарт, Агеки и Аревацаг;

12:00-15:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви;

в Тавушской области:

11:00-12:00 община Азатамут, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

12:00-13:00 села Ачаджур, Хаштарак, Лусаовит, Лусадзор, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома на уице Ленинградяна; жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на улице Гюликевхяна, 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на улице Бакунца, жилые дома 4, 6 на 2-ом переулке улицы Бакунца, спортивно-культурный центр ‘Торк Ангех”, школа N141 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

10:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов на улице Ленинградяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 47-62 на 7-ой улице; 139-154 на 11-ой улице; 1-16 на 38-ой улице; 3-53, 66-102 на 42-ой улице; 2-34 на 44-ой улице Нор Ареша.

11:00-17:00 жилые дома 50 на улице Сармени, 18, 20, 22 на пр. Баграмяна, 38, 38/1 на улице Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 7, 16-62 на улице Заробяна, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48 на улице Сармени, 18-22 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, 1, 2 на 10-ой улице в.Шнегавита, 5/2 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-79 на улице Бардзраберди, собственные дома 7-27 на улице Будапешт, жилые дома 4, 4/1, 4/2 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак; села Риатаза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гехарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Вардаблур, Гехадзор, Гехадир;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Харберд, Айнтап, Айгаван;

10:00-16:00 частично село Урцадзор; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-14:30 частично улицы Мхчяна, Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Азатек;

10:30-13:00 квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Шираза”, 2-ая школа, частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Абовяна, Саят-Новы, Закаряна, Арапня, кварталы ‘Калер”, ‘Болор охер”, “Арай”, кооп. “Карагорц”, “Еранос”, Ч/П “Ж.Месробян”, “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месробян”, “А.Ованнисян”, частично улица Комитаса, улицы Раффи, Исаакяна, Гая;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телом-Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”:

в Ширакской области:

10:00-16:00 восточная часть села Дзорашен в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 села Овтун, Бандиван, Охмик, Джрадзор; завод “Бандиван-Кат”, ООО “Ашоцк”, общинный муниципалитет Амасии, швейный завод, Амасийское почтовое отделение, Полиция, Больница и прилегающий собственный сектор;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Сараарт, Гогаран, Гехасар, ширакамут, Катнаджур, Нор Парни, Сараландж.