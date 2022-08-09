Вторник, 9 Августа 2022 16:35

АрмИнфо. Передача карабахских сел Бердзор и Ахавно Азербайджану - очередное проявление губительной политики властей Армении. Подобное мнение выразил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Этим шагом под серьезный удар ставится Армения. В частности Сюник, особенно на фоне того, что власти РА, опасаясь политического недовольства по отношению к ним и лишения должностей (это их кошмар, а посты важнее безопасности страны), скрывают или оправдывают азербайджанские преступные деяния. И без этого преступное присутствие азербайджанских вооруженных сил в окрестностях сел РА и на дорогах превратило жизнь людей в невыносимую. Власти Армении такого мандата от граждан РА не получали", - отметил Татоян.

При этом он напомнил, что в ходе своего последнего визита в Ахавно в качестве Защитника прав человека, были собраны факты о том, что азербайджанские военнослужащие убивают животных (в том числе крупный рогатый скот) и бросают ненужные органы или органы мертвых животных в воду, которой пользуются жители села.

"Из-за этого в воде появились крысы, были зафиксированы случаи массового отравления водой, в том числе детей и пожилых людей. Об этом говорили все жители поселка. Дома людей находились под полным азербайджанским наблюдением. Когда люди пытались приблизиться к своим землям для сельскохозяйственных работ (иногда на расстоянии нескольких сотен метров), азербайджанские вооруженные силы открывали огонь. У людей не было возможности получать семейный доход", - констатировал он.

В этой связи Татоян подчеркнул, власти Азербайджана проводили и проводят целенаправленную политику запугивания мирного населения и создания атмосферы безысходности.

"Преступные действия Азербайджана как против Армении, так и Арцаха по сути одинаковые, с агрессивными проявлениями в Арцахе.

Как происходит геноцид? И что до сих пор сделала Армения, чтобы использовать эти факты, чтобы международные механизмы заработали? Власти РА усвоили безопасную для себя внутриполитическую формулировку: "Азербайджан проводит этническую чистку". Но они не основывают его на фактах, не связывают с политикой геноцида и правом на самоопределение, а используют только эту общую формулировку, и то в политическом контексте и в основном для своей внутриполитической пропаганды. Но такой подход не только не создает больших проблем или вообще проблем для Азербайджана, но еще больше укрепляет их позиции", резюмировал Татоян.

Ранее, министр территориального управления Арцаха Айк Ханумян вместе с представителями местного населения, общины и властей Кашатагского района обсудил вопросы эвакуации населения Ахавно, Неркин Сус и Бердзора до 25 августа этого года в соответствии с планом гражданской обороны. Последние отказываются покидать свои дома.

После этого стало известно, что Азербайджан поставил ультиматум и требует переместить жителей сел Бердзор, Сус и Ахавно до 25 августа, после чего закроет действующую дорогу по Лачинскому коридору. И это в условиях когда, альтернативная дорога не построена. Следовательно, Арцах останется в полной изоляции. Стоит также добавить, что данный ультиматум Азербайджана противоправен, и противоречит тем же требованиям 6 пункту трехстороннего заявления, на который ссылается азербайджанская сторона. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим также, что мэр Бердзора Нарек Алексанян сообщил, что перемещённым жителям Бердзора, Ахавно и Наркис Сус предложат сертификаты на покупку жилья. Если они захотят переехать в Ереван получат до 8 млн драмов, в другой регион Армении - до 10 млн драмов. А желающим купить жилье в Арцахе будет предложено до 12 млн драмов (примерно 1 млн 800 тыс рублей).