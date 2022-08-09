Вторник, 9 Августа 2022 16:34

АрмИнфо. Арцахская партия "Справедливость" приветствует инициативу соотечественников по всему миру о создании движения в защиту Арцаха и призывает всех членов своей партии, всеми своими возможностями и потенциалом объединиться вокруг созданных и создаваемых инициативных групп, во имя защиты Арцаха. Об этом говорится в заявлении, распространенном политической силой.

"В условиях создавшейся военно-политической ситуации вокруг Арцаха и Армении, когда азербайджанская сторона с помощью Турции сжимает кольцо и усиливает давление как на Армению, так и на Арцах и по факту происходит в 21 веке очередная депортация армянского народа из своих родных очагов перед лицом всего мира, вопреки всем нормам морали и международного гуманитарного права, возможность противостоять и использовать потенциал всех армян во благо Родины может быть только в том случае, если идет широкая консолидация всего армянства по всему миру во имя защиты прав армянского народа Арцаха на жизнь, имущество, проживание в родных сёлах и городах, веры, культуры.

Армяне неоднократно доказывали в своей истории, что не готовы спасать собственную жизнь ценой отдачи Родины врагу", - отметили в партии "Справедливость", призвав всех объединиться вокруг созданных и создаваемых инициативных групп, во имя защиты Арцаха.

"Местонахождение и контактная информация будут опубликованы позже. Хотим отметить, что эта инициатива была воспринята с большим энтузиазмом и решительностью и в Республике Армения, и среди наших соотечественников в Диаспоре, так как она полностью исходит из справедливых требований армянского народа. Мы уверены, что дух сопротивления армянского народа не сломлен, мы готовы и способны объединиться для защиты Республики Арцах", - говорится в заявлении.