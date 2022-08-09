Вторник, 9 Августа 2022 13:13

АрмИнфо.Новый автомобильный мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам не только из Туркменистана, но и России, Казахстана, Ирана и Индии.



Об этом заявил президент Сердар Бердымухамедов в рамках торжественной церемонии закладки фундамента моста.



Данный объект транспортной инфраструктуры позволит зарубежным грузоперевозчикам выходить в страны Серверной и Восточной Европы кратчайшим путём, используя как автомобильный, так и морской и железнодорожный транспорт, подчеркнул глава государства.



Возводимый через залив Гарабогаз мост обеспечит хорошие условия для активной интеграции Туркменистана в глобальное экономическое пространство, ещё больше укрепит его сотрудничество с зарубежными странами.



Также появление нового объекта транспортной инфраструктуры в данной местности приведет к значительному увеличению объемов товарооборота, грузоперевозок и пассажироперевозок между северным и восточным регионами Туркменистана, отметил президент Сердар Бердымухамедов.



Строящиеся и реконструируемые сегодня в Туркменистане автомобильные дороги должны создать оптимальные предпосылки для беспрерывных перевозок пассажиров и грузов между Европой и Центральной Азией через Международный морской порт города Туркменбаши, сказал глава государства